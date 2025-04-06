حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من "مغبة إشعال النيران في المناطق الحرجية أو المحاذية لها، لا سيما في ظل الرياح الخماسينية القوية التي تضرب لبنان خلال هذه الفترة من السنة، والتي ترفع من احتمال اتساع رقعة النيران بسرعة وتَحوُّل أي حريق بسيط إلى كارثة بيئية يصعب السيطرة عليها".
ونبهت المديرية إلى أن "خطر اندلاع حرائق الغابات سيبقى مرتفعاً حتى يوم الأربعاء على الأقل، وفق ما تُظهره بيانات مؤشر خطر الحرائق، ما يستوجب أقصى درجات الحذر والوعي من قبل المواطنين والمقيمين".
وشددت على أن "أي عمل يؤدي إلى إشعال النيران عن قصد أو عن إهمال سيُعتبر جريمة بيئية، وسيُلاحَق مرتكبوه بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحقهم".
ودعت إلى "التقيد التام بإرشاداتها وتعليماتها الصادرة في هذا الإطار، وتطلب من المواطنين الاتصال فوراً على الرقم ١٢٥ للتبليغ عن أي حريق – مهما كان حجمه – وتحديد موقعه بدقة، ليتسنى لعناصر الدفاع المدني التدخل السريع والفعال والحد من الأضرار".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني حذر من إشعال النيران في الأحراج تزامناً مع اشتداد الرياح الخماسينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.