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مسؤول روسي يعلن لقاء جديدا محتملا مع وفد أميركي

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مسؤول روسي يعلن لقاء جديدا محتملا مع وفد أميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المبعوث الخاصّ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعني بالشؤون الاقتصادية، الذي عاد من واشنطن مؤخرا اليوم الأحد، أن من المحتمل إجراء اتصالات جديدة بين المسؤولين الروس والأميركيين "في الأسبوع المقبل".
وردا على سؤال من التلفزيون الحكومي حول موعد الاتصالات المقبلة، أجاب كيريل دميترييف أنه يمكن توقع ذلك "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل"، وفق ما نقلت وكالات أنباء حكومية روسية.
ولم يشر إلى المواضيع التي قد تدرج على جدول الأعمال.
ولم ينخرط دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، رسميا في المحادثات الثنائية المنفصلة بين كييف وموسكو بشأن أوكرانيا التي أطلقتها واشنطن في وقت سابق من هذا العام.
زار دميترييف واشنطن هذا الأسبوع، وهي الأولى لمسؤول روسي كبير منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
ورحب بـ"الدينامية الإيجابية" في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالية على العديد من الدول، باستثناء روسيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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