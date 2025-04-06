أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن سيطرة القوات الروسية على بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي الأوكرانية.
في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 11 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روستو، كورسك وبيلغورود الروسية، حيث تستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
ويأتي هذا في وقت تستمرّ الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو، وسط اتهام الجانبين بعضهما البعض بمواصلة استهداف منشآت الطاقة رغم التوصل لاتفاق لوقف هذا النوع من الهجمات.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة في مقاطعة سومي الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.