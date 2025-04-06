ستارمر وماكرون ناقشا الرسوم الجمركية الأميركية وحذّرا من تبعاتها

ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان: "اتفق رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، على أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء".

وأضاف أنه تم الاتفاق على "دراسة جميع الخيارات كإجراءات انتقامية محتملة".

وشدد الجانبان على "أهمية التعاون والتنسيق بين الحلفاء الأوروبيين لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تلك الإجراءات"، مشيرين إلى "ضرورة البقاء على تواصل وثيق خلال الأسابيع المقبلة".

وأعربا أيضا عن "قلقهما إزاء التداعيات على الاقتصاد والأمن العالميين، وخاصة في جنوب شرق آسيا".

وكان قد فرض ترامب رسوما جمركية بحد أدنى 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع رسوم أعلى عند 20% للاتحاد الأوروبي.