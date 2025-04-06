رئيس وزراء فرنسا: الرسوم الجمركية الأميركية قد تكلف فرنسا أكثر من 0,5% من الناتج المحلي

قدّر رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو (François Bayrou)، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، أنّ الرّسوم الجمركيّة الأميركيّة الجديدة قد تكلّف ​فرنسا​ "أكثر من 0,5% من النّاتج المحلي الإجمالي".

وأشار، مع الزّيادة المفاجئة في الرّسوم الجمركيّة الّتي قرّرها الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنّ "خطر فقدان الوظائف كبير للغاية، وكذلك خطر التّباطؤ الاقتصادي وتوقّف الاستثمار"، مشدّدًا على أنّ "عدم الاستقرار النّاتج عنها، سيُضعف الاقتصاد العالمي لفترة طويلة مقبلة". وأوضح أنّ "الشّاغل الأوّل الّذي يجب أن ينبّهنا، يتعلّق بالمنتجين الفرنسيّين، الشّركات الّتي تنتج وتصدّر إلى الولايات المتّحدة"، محذّرًا من أنّ "عشرات الآلاف من الوظائف مهدّدة" في قطاع الزّراعة وإنتاج النّبيذ والمشروبات الرّوحيّة.

وكان قد وقّع ترامب الأربعاء الماضي، أمرًا تنفيذيًّا يفرض رسومًا جمركيّة بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات إلى الولايات المتّحدة، و20% على تلك القادمة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار موجة من ردود الأفعال المندّدة في مختلف أنحاء العالم.