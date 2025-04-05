مبعوثة أمريكا تزور بيروت الضغوط تتصاعد لوقف نفوذ حزب الله

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زارت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس، العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت يشهد فيه جنوب لبنان وقفًا هشًا لإطلاق النار مع إسرائيل، وسط تصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة اللبنانية، للحد من نفوذ «حزب الله» المسلح، وتعزيز سيطرة الجيش اللبناني على كامل الأراضي الوطنية.

أجرت أورتاجوس سلسلة من اللقاءات الرسمية، شملت رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وحملت رسائل أمريكية واضحة بشأن دعم الجيش اللبناني، وتأكيد ضرورة بسط سيطرته على جميع المناطق اللبنانية، وليس فقط جنوب نهر الليطاني، وفقًا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وبحسب بيان نشره عون عبر منصة X (تويتر سابقًا)، فإن اللقاء تطرق إلى ملفات الأمن الإقليمي والانتعاش الاقتصادي، واصفًا المحادثات بـ«البنّاءة».

نزع السلاح

وفي حين لم تصدر أورتاجوس أي تصريحات علنية، نقل مسؤول لبناني أن المسؤولة الأمريكية شددت خلال محادثاتها على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في ملف نزع سلاح «حزب الله»، معتبرة ذلك أولوية بالنسبة لواشنطن. وأثنت على جهود الجيش اللبناني، لكنها أكدت أن التقدم الحالي لا يلبي التوقعات الأمريكية.

كما ركزت على ضرورة ضبط الحدود مع سوريا، ومنع تهريب السلاح، خاصة بعد اشتباكات دموية اندلعت منتصف مارس الماضي بين قوات الأمن السورية وفصائل لبنانية محلية على الحدود، وأثارت مخاوف من تدهور أمني أوسع.

الانسحاب الإسرائيلي

خلال لقائها رئيس الحكومة نواف سلام، رحّبت أورتاجوس باستعداد لبنان للانخراط في مفاوضات غير مباشرة تهدف إلى استكمال انسحاب إسرائيل من خمسة مواقع إستراتيجية في جنوب لبنان لا تزال تحت سيطرتها، على الرغم من تجاوز المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت أن المواقع تُعد حساسة أمنيًا، وتوفر لإسرائيل نقاط مراقبة مهمة لتحركات «حزب الله».

دعم الإصلاحات

أشادت أورتاجوس بخطة الإصلاح التي وضعتها الحكومة اللبنانية، والتي تشمل إجراءات مثل رفع السرية المصرفية، وصياغة قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإطلاق آلية جديدة للتعيينات، إلى جانب إصلاحات إدارية ومؤسسية ضرورية لإتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما تعتبره واشنطن خطوة حاسمة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.

الغارات الإسرائيلية

التقت أورتاجوس أيضًا رئيس البرلمان نبيه بري، الحليف السياسي لـ«حزب الله»، الذي بدوره أعرب عن استيائه من استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، واصفًا إياها بانتهاك صارخ للهدنة ولقرار مجلس الأمن 1701، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على جنوب وشرق لبنان، آخرها ضربتان جويتان استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت، مدعية استهداف عناصر من «حزب الله» و«حماس». في المقابل، أُطلقت أخيرًا صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، إلا أن «حزب الله» نفى علاقته بها.

1. زيارة أمريكية بيروت:

نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس زارت بيروت ضمن جولة دبلوماسية لبحث الوضع الأمني والاقتصادي.

2. ضغوط للسيطرة على «حزب الله»:

واشنطن تطالب لبنان ببسط سلطة الجيش على كامل أراضيه ونزع سلاح «حزب الله»، خصوصًا جنوب نهر الليطاني.

3. لقاءات سياسية رفيعة:أورتاغوس التقت الرئيس جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

4. ملف التهريب والحدود السورية:شددت أورتاغوس على ضرورة ضبط الحدود مع سوريا، ومنع تهريب السلاح.

5. الانسحاب الإسرائيلي من مواقع إستراتيجية:

بحثت أورتاغوس انسحاب إسرائيل من خمس نقاط إستراتيجية في جنوب لبنان، على الرغم من تجاوز المهلة المحددة.

6. إشادة بالإصلاحات الاقتصادية:أشادت بخطوات الحكومة اللبنانية الإصلاحية، وأكدت ضرورة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

7. انتقادات لبنانية للغارات الإسرائيلية:

نبيه بري انتقد استمرار الغارات الإسرائيلية واعتبرها خرقًا للهدنة ولقرار مجلس الأمن 1701.

8. الوضع الميداني متوتر:

استمرار الغارات الإسرائيلية والصواريخ من جنوب لبنان يُزيدان من حدة التوتر الأمني في المنطقة.