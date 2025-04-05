قوى الأمن: توقيف مواطن لقيامه بتعاطي المخدرات وترويجها وتوزيعها بالضاحية الجنوبية ومحيطها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات، عن نشاط شخصٍ مجهول يقوم بتجارة ​المخدرات​ وتخزينها وتوزيعها وترويجها في ​الضاحية الجنوبية​"، مشيرةً إلى أنّ "على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه به، وتوقيفه".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الجهود الحثيثة والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: "ع. ر" (مواليد عام 2006، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة ومخدّرات"، لافتةً إلى أنّ "بتاريخ "2025-03-17، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء قيامه بتوزيع المخدّرات وترويجها في محلّة ​المريجة​، على متن دراجة آليّة نوع "سويت" لون أبيض من دون لوحات، تمّ ضبطها".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتفتيشه والدّرّاجة، تمّ ضبط ما يلي: 55 كيسًا بأحجام مختلفة تحتوي على مادّة حشيشة الكيف زنِتها بالكامل نحو 1858,5 غرامات، 15 كيسًا من مادّة الماريجوانا زِنة 10 غ، 297,5 غ من مادّة الباز مقسّمة في كبسولات بلاستيكيّة، 45,2 غ من مادّة الكوكايين مقسّمة داخل كبسولات بلاستيكيّة، سكين، دفتر ورق لف سجائر، مبلغ مالي وهاتف خلوي".

وأفادت بأنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتعاطي المخدّرات وترويجها وتوزيعها على المروّجين لصالح أحد التّجّار، في ضمن منطقة الضّاحية الجنوبيّة والمناطق المجاورة، مقابل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانيّة يوميًّا، مستخدمًا الدّرّاجة الآليّة الّتي أوقف على متنها؛ وأنّ المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته هو حصيلة عمليّات ترويج المخدّرات". وذكرت أنّ "الموقوف أودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".