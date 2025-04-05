ارتفعت حصيلة الزّلزال المدمّر الّذي ضرب بورما في 28 آذار الماضي، وسوّى مبانٍ بالأرض ودمّر بنى تحتيّة في أنحاء البلاد، إلى 3354 قتيلًا و4508 مصابين، بالإضافة إلى فقدان 220 شخصًا، حسبما أفادت وسائل إعلام رسميّة.
وبعد أكثر من أسبوع على الكارثة، لا يزال العديد من الأشخاص في البلاد بلا مأوى، بسبب تدمير منازلهم أو خشيةً من المزيد من الانهيارات.
وقد التقى وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة للشّؤون الإنسانيّة توم فليتشر اليوم، بمنكوبين في مدينة ماندالاي بوسط بورما، والواقعة قرب مركز الزّلزال ولحقت بها أضرار جسيمة. وشدّد في تصريح، على أنّ "الدّمار مروّع، وعلى العالم أن يتكاتف مع شعب ميانمار" (التسمية الأخرى لبورما).
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في بورما إلى 3354 ومسؤول أممي ناشد العالم التكاتف مع شعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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