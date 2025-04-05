قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزل جدها في الأوزاعي الخميس ولم تعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المُختص، صورة القاصر المفقودة: آية معين قدّور (مواليد عام 2011، لبنانيّة)، الّتي غادرت منزل جدّها الكائن في محلّة ​الأوزاعي​- خلف جامع الإمام الأوزاعي، عند السّاعة 17:00 من تاريخ 2025-04-03؛ ولم تعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الإتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 450897 – 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".