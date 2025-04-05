استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينتي خان يونس وغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مدينتي خان يونس وغزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، كما استشهد رابع وأصيب عدد آخر بجروح، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسط المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال بلدات النصر والشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، بعد أن أجبرت قوات الاحتلال معظم سكان المدينة على النزوح من منازلهم.

وفي مدينة غزة، تواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي قصف حي الشجاعية شرق المدينة؛ مما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح، ولم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، بسبب كثافة القصف، كما قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

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