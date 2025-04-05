"النشرة": اورتاغوس تسمع تأكيداً لبنانياً لما ورد في خطاب القسم حول سلاح "حزب الله" والأجواء ايجابية

علمت "النشرة" ان المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس سمعت من رئيس الجمهورية جوزاف عون تأكيداً لبنانياً لتنفيذ كل ما ورد في خطاب القسم، ولا سيما فيما يتعلق بسلاح "حزب الله"، والتوجه لاتفاق لبناني بشأن المعادلة الدفاعية. وتطرق النقاش إلى قضية الجنوب، انطلاقا من ان إسرائيل لم تلتزم بإتفاقية وقف الحرب و الانسحاب الكامل، ولا تزال تقوم بإعتداءات وانتهاكات تطال السيادة اللبنانية، مما يعيق تنفيذ لبنان لكل التزاماته، رغم ان لبنان ينسّق بشكل كامل مع اللجنة الدولية.

وإطّلعت اورتاغوس على الخطوات التي يقوم بها الجيش اللبناني جنوباً، وان ما يؤخّر استكمال انتشاره هو الجيش الاسرائيلي. مما يعني ان متابعة تنفيذ الخطوات اللبنانية ترتبط بمدى التزام اسرائيل بمضمون اتفاقية وقف الحرب. وبحسب المعلومات فإن اورتاغوس تحدثت عن وجوب التوجه لمفاوضات مع إسرائيل عبر لجان تبحث كيفية تنفيذ النقاط العالقة، والحدود البرية، حيث يبدي لبنان تحفظه على طريقة التفاوض المباشر، من دون ان يعني رفضاً لبنانياً مطلقاً لطرح التفاوض، وانما بشكل يحفظ خصوصية لبنان في هذا المجال.

وفيما رفضت مصادر الحديث عن حسم التوجهات في شأن المطالب الاميركية، اكتفت بالقول: ان اجواء الاجتماعات مع اورتاغوس ايجابية، ويُبنى عليها، بإنتظار التوافق اللبناني على سيناريو مُنتج، لمنع اسرائيل من توسيع اعتداءاتها بحق لبنان.