استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فيما استشهدت طفلة فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الزيتون بالمدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مدينة رفح، أسفر عن استشهاد فلسطينيين شمال المدينة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 39 شهيدًا وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء.

في السياق نفسه، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 50,609 شهداء و 115,063 جريحًا.

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