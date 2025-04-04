الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي في سكن طلاب كلية عسكرية بمقاطعة موسكو

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أن "عسكريا في الدفاع الروسية جندته المخابرات الأوكرانية تم اعتقاله بتهمة التحضير لتنفيذ هجوم في مسكن طلاب كلية عسكرية في مقاطعة موسكو".

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