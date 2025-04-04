حزب الله ينعي اثنين من عناصره قتلا بغارة إسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - نعى تنظيم حزب الله اللبناني ، الثلاثاء الأول من أبريل 2025 ، اثنين من كوادره قُتلا بنيران إسرائيلية، بينهم القيادي حسن علي بدير الذي أعلنت تل أبيب اغتياله بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية.

ودعا حزب الله إلى المشاركة، عصر الأربعاء، في تشييع جثامين القائد حسن علي بدير، إضافة إلى علي حسن بدير.

وبينما لم يشر الحزب إلى وجود صلة قرابة بين القتيلينـ، قالت قناة "الميادين" المقربة منه إنهما أب ونجله.

وفي وفق وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عبر بيان، مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائرات حربية تابعة له شنت هجوما فجر اليوم على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي إن "الغارة استهدفت حسن علي بدير، أحد عناصر الوحدة 3900 في حزب الله وفيلق القدس "، وفق وصفه.

وادعى أردعي أن "بدير تعاون خلال الفترة الأخيرة مع حركة حماس وقام بتوجيه عناصر في حماس وساعدهم مؤخرا على تنفيذ مخطط إرهابي خطير ضد مواطنين إسرائيليين"، وفق تعبيره.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

المصدر : وكالات