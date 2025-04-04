أفادت معلومات للـLBCI بأن "المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أوقف كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني لكنه لم يوقف ولم يستدع شقيقه وزير الاقتصاد السابق أمين سلام"، مشيرة الى أنه "إذا تم استدعاء أمين سلام فسيكون ذلك بناء على معطيات وردت لدى قاضي التحقيق".

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: القاضي ابراهيم أوقف شقيق وزير الاقتصاد السابق كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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