جريح في حادث سير في الغازية وقتيلة في حادث سير في كفردجال قضاء النبطية

أدى حادث سير بين دراجة نارية وسيارة في بلدة الغازية، الى سقوط جريح وصفت اصابته بالحرجة، نتيجة اصابته في الرٲس. وعملت فرق الإسعاف في "كشافة الرسالة الاسلامية"، على نقله إلى مستشفى الراعي.

كما ادى حادث سير قرب محطة توتال كفردجال في قضاء النبطية الى وفاة امرأة.