قائد الجيش التقى السفير الإيطالي والقنصل العام لدى السفارة المصرية وبحثا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli يرافقه الملحق العسكري الإيطالي، ثمّ القنصل العام لدى السفارة المصرية في لبنان السيد محمد المشد، كما استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان (ICRC) السيدة Agnes Dhur.

خلال هذه اللقاءات، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.