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الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الجديدة

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الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت الصين الخميس الولايات المتحدة إلى "الإلغاء الفوري" للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، متعهدة الرد للدفاع عن "حقوقها ومصالحها".
وحضّت وزارة التجارة الصينية "الولايات المتحدة على إلغاء التعرفات الجمركية الأحادية الجانب فورا وحل الخلافات مع شركائها التجاريين بشكل سليم من خلال حوار منصف".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء حملة تجارية واسعة، هزت الأسواق في أنحاء العالم.
وفي وقت لاحق الخميس، اعتبر المتحدث باسم الوزارة هي يادونغ أن التعرفات الجديدة بنسبة 25% على قطاع السيارات "تعكس الأحادية، والحمائية، للإجراءات الأميركية".
لكنه شدد على أن بكين وواشنطن "تحافظان على التواصل"، وأن بلاده تظل "مستعدة للانخراط مع الولايات المتحدة بشأن المسائل المهمة في التجارة الثنائية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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