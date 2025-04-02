أفادت وكالات أنباء روسية بتحطم قاذفة استراتيجية روسية من طراز "تو-22إم3" في إيركوتسك في سيبيريا بسبب عطل فني. وأوضحت أن الطائرة سقطت في منطقة مهجورة، وأن أربعة من أفراد الطاقم قد نجوا وقتل فرد واحد.

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم قاذفة استراتيجية روسية في سيبيريا جراء عطل فني ومقتل احد افراد طاقمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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