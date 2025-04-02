ترامب: إنه يوم التحرير في أميركا

كتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب على منصة تروث سوشال :"إنه يوم التحرير في أميركا".

وفي وقت سابق تعهد ترامب للأميركيين أن يكون الثاني من نيسان، هو يوم التحرر الأميركي.

ويقول ترامب إن اليوم سيكون "يوم التحرير". ويقصد بذلك اللحظة التي يخطط فيها لطرح مجموعة من التعريفات الجمركية غير المسبوقة التي يعد بأنها ستحرر الولايات المتحدة من البضائع الأجنبية.

وتعهد ترامب بأن التعريفات الجمركية يمكن أن تعيد خلق العصر الذهبي لأميركا، وتجدد من استقلالها. وتحدث عن فرض ضرائب على دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند والصين واليابان وكندا والمكسيك.