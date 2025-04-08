شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن اسماء ومناصب 6 قيادات حوثية بارزة قتلت في غارة أمريكية امريكية واحدة بالحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي ثمانية من أبرز قيادات مليشيا الحوثي مصرعهم في غارة جوية أمريكية دقيقة استهدفت تجمعًا للمسلحين الحوثيين جنوبي منطقة "الفازة" بمحافظة الحديدة في الثاني من أبريل الجاري، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي البارز المدعو أبو عبدالله الحمران، الذي عينته الجماعة وكيلاً أول لمحافظة صعدة، وكان يشغل أيضًا منصب المشرف الإداري والعسكري على المحافظة. كما سقط في الضربة الجوية عدد من مرافقي الحمران إلى جانب قيادات حوثية عسكرية بارزة، وهم:

نجيب كشري: قائد الحمايات الرئاسية السبع.

عبدالله سهيل: مساعد قائد المنطقة العسكرية الخامسة.

فايز الكشري: مسؤول الصيانة في المحور.

حسن المتوكل: المسؤول المالي للمحور.

رؤوف شرف الدين: ركن عمليات لواء الصمود.

عقيل الشهاري: مسؤول استخبارات المحور.

تُعد هذه الضربة واحدة من أقوى الضربات التي استهدفت قيادات ميدانية حوثية منذ بدء العمليات الجوية الأمريكية ضد الجماعة، مما يشير إلى تصعيد نوعي في الاستهدافات التي تطال البنية القيادية للحوثيين.



