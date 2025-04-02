معلومات الـLBCI: مطالبات دبلوماسية للحكومة بوضع جدول زمنيّ لنزع سلاح “حزب الله”

أكّدت معلومات الـLBCI وجود مطالبات دبلوماسية للحكومة اللبنانية بوضع جدول زمنيّ لنزع سلاح “حزب الله”. وأوضحت المعلومات أنّ الجدول وضع، بعد إقرار إصلاحات في نيسان والانتخابات البلدية في أيار وأن يترافق ذلك مع حوار مع الطائفة الشيعية في إيضاح أنّ “مستقبلهم هو في الدولة وليس خارجها”.

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