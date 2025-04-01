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إطلاق 28 قمراً جديداً من "ستارلينك" إلى الفضاء

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إطلاق 28 قمراً جديداً من "ستارلينك" إلى الفضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأميركية "سبيس إكس" اليوم، 28 قمرًا اصطناعيًّا جديدًا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن الصاروخ "فالكون 9" انطلق من قاعدة "كيب كانافيرال" الجوية بولاية فلوريدا الأميركية، حاملًا الأقمار إلى مدار أرضي منخفض، وذلك بعد حوالي 60 دقيقة من الإقلاع.

وعاد الجزء الأول من الصاروخ إلى الأرض بنجاح بعد حوالي ثماني دقائق، حيث هبط على متن طائرة من دون طيار لشركة "سبيس إكس"، كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.

وكانت رحلة اليوم بمثابة الإطلاق والهبوط السابع عشر لهذا الصاروخ المعزز، الذي سبق أن نفَّذ عشر مهمات سابقة لستارلينك.

وتعد "ستارلينك" أكبر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تم تجميعها على الإطلاق، حيث يبلغ عدد المركبات الفضائية النشطة حاليًا ما يقرب من 7100 قمر اصطناعي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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