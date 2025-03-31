أسعار الذهب سجّلت مستوى قياسيًا وتجاوزت 3,093 دولارًا للأونصة قُبيل إقرار رسوم ترامب

بدأ الذهب الأسبوع بارتفاع قياسي جديد، قبيل فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسومًا جمركية جديدة متوقعة في مطلع نيسان، مما زاد من المخاوف من حرب تجارية عالمية.

وارتفع سعر الذهب تدريجياً ليتجاوز 3,093 دولارًا للأونصة، متجاوزًا المستوى القياسي السابق الذي سجله يوم الجمعة، عندما حقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من تنامي الطلب على الملاذات الآمنة.

وكان ترامب قد وقّع الأسبوع الماضي إعلانًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، في حين تستعد الأسواق لما يُعرف بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة" التي سيُعلن عنها البيت الأبيض يوم الأربعاء.

وارتفع سعر الذهب بنحو 17% هذا العام، مسجلاً ما لا يقل عن 15 مستوى قياسياً جديداً. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية، وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الغموض الجيوسياسي والاقتصادي.

واستمرت هذه العوامل في دعم الأسعار، حتى مع تقليص المتعاملين في سوق المقايضات توقعاتهم بأن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية لكل مرة. ويُذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يصب في مصلحة الذهب كونه لا يدرّ عائداً.