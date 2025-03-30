غارات أميركية على صنعاء وصعدة

الرياص - اسماء السيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتراض "صاروخ" أطلق من اليمن بعد انطلاق صافرات الإنذار في العديد من المناطق.

وأوضح الجيش في بيان "بعد انطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة في إسرائيل، اعترضت قوات الجو الإسرائيلية صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية".

وسمع دوي صافرات الإنذار في القدس وتل أبيب ومناطق أخرى في وسط إسرائيل.

وأعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثية يحيى سريع إطلاق "صاروخ باليستي من نوع ذو الفقار" إيراني الصنع باتجاه مطار بن غوريون.

وعقب اندلاع الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّت الجماعة عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر حيث استهدفوا سفنا يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل، وذلك دعما للفلسطينيين على حدّ قولهم.

وأوقفت الجماعة هجماتها على إسرائيل والبحر الأحمر مع بدء سريان الهدنة في غزة في يناير/كانون الثاني 2025، لكنهم استأنفوها مع استئناف إسرائيل للحرب، وتوعدوا بتكثيفها طالما استمرّ القصف على القطاع.

وشلّت الهجمات الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره نحو 12 في المئة من حركة الشحن العالمية، ما أجبر العديد من الشركات على اللجوء إلى طرق بديلة مُكلفة.

وقصفت الولايات المتحدة بدعم من بريطانيا، أهدافاً في اليمن أكثر من مرة خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. كما شنّت إسرائيل ضربات منفصلة ضد الحوثيين.

غارات أمريكية

منتصف الليلة الماضية، أعلنت قناة المسيرة التابعة للجماعة الحوثية تعرض محافظتي صنعاء وصعدة في اليمن إلى 16 غارة أمريكية على الأقل.

ولم تعلن القناة عن أضرار تلك الغارات.

الأحد، أعلن سريع أن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية اشتبكت مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان ترومان والقطع الحربية المعادية في البحرِ الأحمر لثلاث مرات خلال 24 ساعة الماضية".

ومنذ قرابة أسبوعين، تشنّ الولايات المتحدة، ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين.

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، الولايات المتحدة على شنها ضربات ضد الحوثيين، ووصف ذلك بأنه "تغيير كبير".

وقال نتنياهو: "نحن نقدّر التحالفات دائماً، لدينا تحالف مع أعظم قوة في العالم، وهي تدعمنا هناك وفي ساحات أخرى دون تحفظ"..

وأعلنت واشنطن في 15 مارس/آذار عن عملية عسكرية ضد جماعة أنصار الله لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.

وقالت واشنطن إنها قتلت عددا من كبار المسؤولين الحوثيين.

وتوعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذّرا طهران من استمرار تقديم الدعم لهم.

وأظهر تحليل أجرته وكالة أسوشيتد برس لصور التقطتها الأقمار الصناعية يوم السبت أن الجيش الأمريكي نقل ما لا يقل عن أربع قاذفات شبح بعيدة المدى من طراز بي-2 إلى قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، وهي قاعدة بعيدة جدًا عن مرمى الحوثيين، وتتجنب استخدام قواعد حلفائها في الشرق الأوسط.

وشنت حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان هجمات من البحر الأحمر، وتخطط القوات الأمريكية لإحضار حاملة الطائرات كارل فينسون من آسيا أيضاً.

EPA حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن العملية الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس دونالد ترامب تبدو أكثر شمولاً من تلك التي كانت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وفق مراجعة أجرتها.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تنتقل من استهداف مواقع الإطلاق فقط إلى إطلاق النار على كبار المسؤولين بالإضافة إلى إسقاط القنابل على مدن.