اخبار العالم

"الأكثر تدميرًا".. اندلاع الحرائق مجددًا في شرق كوريا الجنوبية

0 نشر
واس- سيول 0 تبليغ

  • "الأكثر تدميرًا".. اندلاع الحرائق مجددًا في شرق كوريا الجنوبية 1/2
  • "الأكثر تدميرًا".. اندلاع الحرائق مجددًا في شرق كوريا الجنوبية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأكثر تدميرًا".. اندلاع الحرائق مجددًا في شرق كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلعت مجددًا اليوم، الحرائق في مدينة أنغونغ في جنوب شرق كوريا الجنوبية.
وأفاد مسؤول في إدارة الغابات في تصريح صحفي، أن السلطات في كوريا نشرت اليوم ثماني مروحيات لمكافحة حرائق اندلعت مجددًا في مدينة أنغونغ في الجنوب الشرقي، مشيرًا إلى أن هناك خططًا لنشر مزيد من المروحيات في المنطقة.

حرائق كوريا الجنوبية

وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت نهاية الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية إلى 29 قتيلًا و40 جريحًا، عشرة منهم في حالة حرجة.

وتعد حرائق الغابات هذه، الأكثر حصدًا للأرواح وتدميرًا على الإطلاق في كوريا الجنوبية، بعد حرائق في أبريل عام 2000 أتت على 23913 هكتارًا من الأراضي على الساحل الشرقي.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا