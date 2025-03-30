شكرا لقرائتكم خبر عن "الأكثر تدميرًا".. اندلاع الحرائق مجددًا في شرق كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

حرائق كوريا الجنوبية

الدمام - شريف احمد - اندلعت مجددًا اليوم، الحرائق في مدينة أنغونغ في جنوب شرق كوريا الجنوبية.وأفاد مسؤول في إدارة الغابات في تصريح صحفي، أن السلطات في كوريا نشرت اليوم ثماني مروحيات لمكافحة حرائق اندلعت مجددًا في مدينة أنغونغ في الجنوب الشرقي، مشيرًا إلى أن هناك خططًا لنشر مزيد من المروحيات في المنطقة.وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت نهاية الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية إلى 29 قتيلًا و40 جريحًا، عشرة منهم في حالة حرجة.وتعد حرائق الغابات هذه، الأكثر حصدًا للأرواح وتدميرًا على الإطلاق في كوريا الجنوبية، بعد حرائق في أبريل عام 2000 أتت على 23913 هكتارًا من الأراضي على الساحل الشرقي.