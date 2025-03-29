السلطات الأوكرانية: قتيل واحد على الأقل في هجوم روسي واسع بالمسيرات على خاركيف

أعلنت السلطات الأوكرانية في مدينة خاركيف، عن سقوط قتيل واحد على الأقل في هجوم روسي واسع بالمسيرات على المدينة.

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قواتها تمكنت من إسقاط وتدمير نحو 80 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية.

وسبق وأن ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تواصل استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، رغم اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة الأميركية لوقف مثل هذا النوع من الهجمات.