المفتي سوسان يعتذر عن عدم استقبال المهنئين بعيد الفطر نظراً للظروف الراهنة

أعلنت دار الإفتاء في صيدا في بيان أن "مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري" .

ولفت دار الإفتاء، الى انه "نظراً للظروف الراهنة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى أهلنا في غزة ، يعتذر سماحته عن عدم استقبال المهنئين بالعيد".

وأضاف "نسأل الله أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يعيد الأعياد المباركة علينا وعلى الشعب الفلسطيني المرابط في الأقصى وفلسطين وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والوحدة ونبذ الفتن والفرقة، وبالأمن والأمان على أبناء الأمة جميعا".