الجيش: عمليات دهم وتوقيف ٦ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة الدامور – الشوف المدعو (ا.س.ب.)،لتعاطيه المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها ومبلغًا من المال".
كذلك أعلنت القيادة، أن "وحدة من الجيش أوقفت في بلدة القصر - الهرمل، المواطن (ع.ع.) المطلوب لإطلاقه النار باتجاه دورية للجيش، والمواطن (ح.ق.) لقيامه بعمليات تهريب".
كذلك دهمت وحدة أخرى من الجيش منازل مطلوبين في مدينة زحلة وبلدتَي تربل ورياق - زحلة وأوقفت المواطنَين (ط.س.) و(م.س.) والسوري (ن.ن.) المطلوبين لإطلاقهم النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية وأعتدة عسكرية.
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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