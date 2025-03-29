شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1000 حتى الآن.. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت حصيلة قتلى زلزال ميانمار القوي بلغت شدته 7.7 درجة في ميانمار إلى أكثر من ألف قتيل اليوم السبت مع انتشال المزيد من الجثث من أنقاض العشرات من المباني التي انهارت عندما وقع الزلزال بالقرب من ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقالت الحكومة التي يقودها الجيش في البلاد في بيان إن الزلزال أودى بحياة 1002 شخص بينما أصيب 2376 آخرين، وهناك 30 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

وأشار البيان إلى أن الأرقام يمكن أن ترتفع، قائلا إن "الأرقام التفصيلية لا تزال قيد التجميع".

أزمة إنسانية متفاقمة



وتعاني ميانمار من حرب أهلية دموية طويلة الأمد، تسببت بالفعل في أزمة إنسانية هائلة، وجعلت التنقل في جميع أنحاء البلاد صعبا وخطيرا، مما يعقد جهود الإغاثة، ويزيد المخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى بشكل كبير.

ووقع الزلزال منتصف يوم الجمعة وكان مركز الزلزال قريبا من ماندالاي، وأعقبته عدة هزات ارتدادية، من بينها هزة بلغت قوتها 4ر6 درجة.

وتسبب الزلزال في انهيار المباني في العديد من المناطق وتشقق الطرق وانهيار جسور فضلا عن انفجار أحد السدود.

آثار الزلزال في تايلاند



وفي تايلاند المجاورة، ضرب الزلزال منطقة بانكوك الكبرى، التي يقطنها حوالي 17 مليون شخص، الكثير منهم يعيشون في مبان شاهقة الارتفاع- وأجزاء أخرى من البلاد.

وقالت سلطات مدينة بانكوك إنه تم العثور حتى الآن على ستة قتلى و26 مصابا و47 آخرين مازالوا في عداد المفقودين، معظمهم في موقع بناء بالقرب من سوق تشاتوتشاك المشهور في العاصمة.

وتسبب الزلزال في انهيار مبنى شاهق مكون من 33 طابقا تقوم ببنائه شركة صينية لصالح الحكومة التايلاندية.