هنأ نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي اللبنانيين عموما وأبناء الطوائف الإسلامية خصوصا، بعيد الفطر، متمنيا أن "يحمل معه السلام والاستقرار إلى ربوع الوطن، وأن يشهد بحلوله عودة مؤسسات الدولة إلى الحيوية التي إفتقدتها،وانطلاق دورة الحياة الاقتصادية، وعودة الاستثمارات، واستعادة أموال المودعين وتلك المنهوبة أو المهربة إلى الخارج".
وشدد القصيفي على "وجوب مواصلة العمل وحشد كل الامكانات لالزام إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، ووقف إعتداءاتها المتكررة على اراضيه، وخروقاتها الجوية والبرية والبحرية، وبسط سيادة الدولة". وأمل في أن يستعيد لبنان كامل عافيته ،وأن يعود إلى دوره الرائد بعد كل ما كابده من آلام وما حل به من فواجع".
كانت هذه تفاصيل خبر القصيفي هنأ بالفطر: لمواصلة العمل من اجل الزام اسرائيل بالانسحاب من المناطق المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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