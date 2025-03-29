مفتشو أسلحة كيميائية يزورون مواقع في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد)

قالت مصادر، أمس، إن السلطات السورية اصطحبت مفتشي أسلحة كيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يزرها أحد من قبل تعود إلى عهد النظام السابق.

وزار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا بين يومي 12 و21 مارس للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات النظام السابق غير المشروعة وتدميرها، وزار المفتشون 5 مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف.

وقالت المصادر، إن من بينها مواقع لم تصرح بها حكومة الأسد للمنظمة. وقالت الوكالة في ملخص للزيارة نُشر على الإنترنت «قدمت سلطات تصريف الأعمال السورية كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير»،

وأضافت أن «مرافقين أمنيين صاحبوهم، وتمكنوا من الوصول إلى المواقع والأشخاص دون قيود».