الدفاع البريطانية أعلنت فتح تحقيق بعد العثور على وثائق حساسة للجيش متناثرة في أحد الشوارع

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، فتح تحقيق عاجل بعد أن عثر أحد مشجعي كرة القدم على أكوام من الوثائق العسكرية الحساسة مبعثرة في أحد الشوارع في شمال بريطانيا.
وقال المواطن البريطاني مايك غيبرد، وهو من مشجعي نادي نيوكاسل يونايتد، إنه عثر على هذه الوثائق أثناء توجهه إلى مباراة في المدينة في 16 آذار.
وأوضح في تصريح لإذاعة "بي بي سي نيوكاسل" إن وثائق الجيش التي بعضها يحمل علامة "رسمي - حساس"، كانت تتساقط من كيس قمامة أسود "وتنتشر على طول الطريق".
وأضاف "نظرت إلى الأسفل وبدأت أرى أسماء مكتوبة على قطع من الورق وأرقام، وتساءلت ما هذا؟".
وقالت "بي بي سي" إن الوثائق التي كان كثير منها مقطعا، تضمنت تفاصيل عن رتب جنود ورسائل بريد إلكتروني وجداول مناوبات وسجلات منح أسلحة ومعلومات دخول إلى منشآت عسكرية.
تنص إرشادات الحكومة البريطانية على أنه ينبغي حرق الوثائق الحساسة أو تقطيعها إلى قطع صغيرة، لكن سبق العثور على وثائق سرية في أماكن عامة.
ومن بين الحالات الأكثر شهرة تلك التي وقعت في عام 2008، عندما ترك موظف حكومي بريطاني مجلدا يحتوي على وثائق استخباراتية تحمل علامة "سري للغاية" على مقعد قطار في لندن.
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