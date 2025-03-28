نائب الرئيس الأميركي يزور غرينلاند

ابوظبي - سيف اليزيد - زار جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي وزوجته ومسؤولون أميركيون بارزون آخرون، اليوم الجمعة، جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك والمتمتعة بحكم ذاتي وموقع استراتيجي.

وتجول نائب الرئيس في قاعدة عسكرية أميركية في الجزيرة الغنية بالموارد الطبيعية.

بعد وصوله بفترة وجيزة، خاطب فانس أفراد القوات الأميركية المتمركزة في القاعدة وجلس هو وزوجته لتناول الغداء معهم، قائلا إنه "مهتم حقا بأمن القطب الشمالي".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّر، أكثر من مرة، عن مسعاه لضم الجزيرة. وشدد ترامب، الأربعاء، على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الجزيرة الشاسعة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية من أجل أمنها القومي والدولي. وقال "علينا الحصول عليها".

يرافق نائب الرئيس، في زيارته قاعدة "بيدوفيك" للفضاء، التي تديرها الولايات المتحدة في شمال غرب الجزيرة، زوجته أوشا مصحوبين بمستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت.

وأضاف فانس، الذي كان من المقرر أن يتلقى في وقت لاحق إحاطات من المسؤولين العسكريين ويدلي بتصريحات "كما تعلمون جميعا، إنها قضية كبيرة وإنها ستزداد اتساعا في غضون العقود القادمة".