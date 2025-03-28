مقتل شاب من بلدة المجدل في وادي خالد برصاص عناصر مسلحة

قتل الشاب ع.ع من بلدة المجدل في وادي خالد، برصاص عناصر مسلحة حيث توفي على الفور. وبحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية"، فإن الشاب يعمل على آلية "هامر" لتكسير الحجارة في بلدته المجدل، وعند محاولة عناصر مسلحة مصادرة الآلية تصدى لهم المغدور فاطلقوا النار عليه.

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