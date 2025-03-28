شكرا لقرائتكم خبر عن "مجحفة جدًا".. نسخة جديدة من اتفاق المعادن بين أمريكا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

اتفاق المعادن بين أمريكا وأوكرانيا

العلاقات الأمريكية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أنه تلقى من الولايات المتحدة نسخة جديدة من الاتفاق حول المعادن النادرة في أوكرانيا والتي تريد واشنطن استغلالها.وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي، إن "الجانب الأوكراني تلقى رسميًا اليوم عبر مذكرة الاقتراحات الأمريكية".ولم يدل بتفاصيل تتصل بهذه النسخة الجديدة، التي قالت وسائل إعلام إنها مجحفة جدا بحق أوكرانيا.وفي مطلع الشهر الحالي، كان صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوسائل إعلام بريطانية بأن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة.

وقال في جلسة مع صحفيين بعد القمة التاريخية التي جمعت قادة دول حليفة لكييف في لندن: سنوقع الاتفاق المطروح على الطاولة إذا كان الأطراف مستعدون".

وكان الرئيس الأوكراني زار واشنطن قبل أسابيع لتوقيع اتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة للاستغلال المشترك للموارد المعدنية في أوكرانيا، في إطار خطة تعافٍ بعد الحرب، ضمن اتفاق سلام محتمل بوساطة من الولايات المتحدة.