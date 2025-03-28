سفير إيران: محور المقاومة سيخرج منتصرا من هذه المعركة

أشار السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، إلى أنّ "محور المقاومة سيخرج بلا شك من هذه المعركة منتصرا مرفوع الرأس"، وقال: "هذا الانتصار ستكون له مفاعيل مزلزلة على العالم أجمع، فدماء القادة والمقاومين والمستضعفين المسفوكة سواء في لبنان أو فلسطين أو اليمن والعراق أو في أي مكان آخر لن تكون دماء من دون ثمن".

كلام أماني جاء خلال إحياء سفارة إيران مناسبة "يوم القدس العالمي" بندوة سياسية وحفل إفطار، في حضور وزير العمل محمد حيدر ممثلاً رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والنائب علي حسن خليل ممثلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال أماني إنّ "مناسبة يوم القدس تتزامن هذا العام مع تصاعد وتيرة الهجمة الصهيونية التي تشنها حكومة الإرهاب والتطرف الصهيوني ضد شعوب المنطقة، لاسيما أبناء الشعب الفلسطيني، وزيادة منسوب توحشها".

وشدد على أنّ "فلسطين ستبقى هي بوصلة الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء، ونحن في إيران، نجدد موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية وللنضالات التحررية للشعب الفلسطيني ووقوفنا الدائم إلى جانبه حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".