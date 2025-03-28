حبيب أطلع وزير الاقتصاد على مشاريع مصرف الإسكان: سنقوم بزيارة قريبًا إلى قطر لاستكمال المباحثات

عرض رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في مكتبه في الوزارة، نشاط مصرف الإسكان والمشاريع التي يعمل على تنفيذها.

ولفت بعد اللقاء إلى "أننا أطلعناه على نشاطات مصرف الإسكان والمشاريع التي قمنا بها مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتلك التي نبحث فيها مع صندوق قطر للتنمية، ونحن في مراحل متقدمة من المفاوضات عطفا على الاقتراحات التي تلقيناها من إدارة الصندوق، وسنقوم بزيارة قريبا إلى قطر لاستكمال المباحثات، ونأمل في أن نزف إلى اللبنانيين أخبارا سارة في ما خص تأمين قروض جديدة، خصوصا أن شعار مصرف الإسكان منذ تأسيسه هو إبقاء اللبناني في أرضه وإعطاؤه فرصة لتملك شقة في قريته ومدينته أو ترميم منزله أو بناء شقة".

وأضاف "أبدى الوزير البساط كل دعم للخطوات التي يقوم بها مصرف الإسكان، مبديا تجاوبه إلى أقصى الحدود، وتم الاتفاق على استمرار التعاون على أن نعقد اجتماعات متلاحقة مع جمعية شركات التأمين ونقابة وسطاء التأمين".

وأشار حبيب إلى أنّ "في المناسبة، نتقدم من اللبنانيين عموما، والمسلمين خصوصا، بالتهنئة بعيد الفطر السعيد، ونتمنى أن تكون الصفحة الجديدة التي فتحت مع رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، أملا جديدا للبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج كي يعودوا إلى بلدهم الأم".