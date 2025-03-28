علمت "النشرة" أنّ اتفاقًا حصل بين رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف والنائب السابق سيزار معلوف لترشيح وليد الشويري رئيسًا للائحة تخوض انتخابات بلدية مدينة زحلة، بدعم من التيار "الوطني الحر" و تيار "المستقبل".
وبحسب المعلومات فإن هذا التحالف سيخوض الاستحقاق البلدي إلى جانب مرشحي عائلات زحلية كبيرة، وقادر على الفوز، مما يُربك حزب "القوات" في الانتخابات البلدية المرتقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تحالف سكاف - معلوف - "الوطني الحر" يُربك "القوات" في انتخابات بلدية زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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