شينخوا: سيارة طائرة صينية الصنع تكمل رحلة تجريبية في مقاطعة هونان بوسط الصين

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن "حاملة الطائرات البرية"، وهي سيارة طائرة طورتها شركة "إكس بنغ إيرو إتش تي" الصينية للسيارات الكهربائية الطائرة، أكملت رحلة تجريبية عامة يوم الخميس الماضي في مدينة تشانغده بمقاطعة هونان بوسط الصين.

وأوضحت أن الوحدة الجوية للسيارة الطائرة قامت برحلة عبر بحيرة، حيث حلقت على ارتفاع 40 متراً وهبطت في الموقع الأصلي بأمان بعدما قامت بالدوران فوق بحيرة ليويه، وهي موقع سياحي في المدينة.

وأعلن تشاو ده لي، مؤسس الشركة التابعة لشركة "إكس بنغ" لصناعة السيارات الكهربائية، أنه يمكن استخدام هذه السيارة الطائرة لمشاهدة المعالم السياحية وإجراء أعمال الإنقاذ.

وتتكون هذه السيارة الطائرة من وحدة أرضية ووحدة جوية: الوحدة الأرضية عبارة عن مركبة كهربائية، بينما تعد الوحدة الجوية مركبة جوية كهربائية للإقلاع والهبوط العموديين.