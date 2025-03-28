أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن "حاملة الطائرات البرية"، وهي سيارة طائرة طورتها شركة "إكس بنغ إيرو إتش تي" الصينية للسيارات الكهربائية الطائرة، أكملت رحلة تجريبية عامة يوم الخميس الماضي في مدينة تشانغده بمقاطعة هونان بوسط الصين.
وأوضحت أن الوحدة الجوية للسيارة الطائرة قامت برحلة عبر بحيرة، حيث حلقت على ارتفاع 40 متراً وهبطت في الموقع الأصلي بأمان بعدما قامت بالدوران فوق بحيرة ليويه، وهي موقع سياحي في المدينة.
وأعلن تشاو ده لي، مؤسس الشركة التابعة لشركة "إكس بنغ" لصناعة السيارات الكهربائية، أنه يمكن استخدام هذه السيارة الطائرة لمشاهدة المعالم السياحية وإجراء أعمال الإنقاذ.
وتتكون هذه السيارة الطائرة من وحدة أرضية ووحدة جوية: الوحدة الأرضية عبارة عن مركبة كهربائية، بينما تعد الوحدة الجوية مركبة جوية كهربائية للإقلاع والهبوط العموديين.
كانت هذه تفاصيل خبر شينخوا: سيارة طائرة صينية الصنع تكمل رحلة تجريبية في مقاطعة هونان بوسط الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.