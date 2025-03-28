رأى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنّ الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية "تصعيد خطير للغاية"، وقال: "شهدنا صواريخ تنطلق إلى إسرائيل ويجب أن يتوقف كل هذا"، في ظل اعتداءات إسرائيلية يومية على لبنان وخرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار؟
ولفت إلى أنّ "اليونيفيل تقوم بأنشطة استباقية بحثا عن مخابئ الأسلحة في جنوب لبنان"، موضحًا أنّ "هناك التزامات قطعت بشأن وقف الأعمال العدائية يجب الوفاء بها".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم غوتيريس: اليونيفيل تقوم بأنشطة استباقية بحثا عن مخابئ الأسلحة في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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