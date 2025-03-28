سلام اتصل بالرئيس عون وبري وأورتاغوس وآخرين بسياق المساعي لوقف التصعيد الإسرائيلي

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ يواصل المساعي لوقف التّصعيد الإسرائيلي في الجنوب والضاحية، من خلال اتصال مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون الموجود في باريس، حيث تواصل أيضًا مع الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأوضحت في بيان، أنّ "كذلك أجرى سلام اتصالًا برئيس مجلس النّواب نبيه بري، وبمسؤولين عرب ودوليّين، لا سيّما نائبة المبعوث الأميركي إلى الشّرق الأوسط مورغان أورتاغوس".