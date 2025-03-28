قوى الأمن عممت صورة شابة مفقودة غادرت منزل جدتها في سن الفيل ولم تعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المُختص، صورة المفقودة نور مجيد طانيوس (مواليد عام 2004، لبنانيّة)، الّتي غادرت نحو السّاعة 14:00 من تاريخ 2025-03-17، منزل جدّتها الكائن في ​سن الفيل​- شارع مار الياس/ بناية "راديو ميراج"، ولم تَعُد لغاية تاريخه؛ علمًا أنها تُعاني من مرض الاكتئاب وتتلقّى العلاج اللّازم".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومة عنها أو عن مكان وجودها، "الإتصال بفصيلة سن الفيل في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: ٥١١٩٨٩-٠١، للإدلاء بما لديهم من معلومات".