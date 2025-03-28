وزير الدفاع الأميركي: على الولايات المتّحدة والفيليبين الوقوف معا بوجه التهديدات الصينية

اعتبر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أنّ على الولايات المتّحدة والفيليبين "الوقوف جنبا إلى جنب" في مواجهة ما اعتبرها "تهديدات" صينية.
وأكد هيغسيث في القصر الرئاسي في مانيلا إنّ "الردع ضروري في سائر أنحاء العالم، وبخاصة في هذه المنطقة، في بلدكم، بالنظر إلى التهديدات التي يشكّلها الشيوعيون الصينيون"، مشددا على أنّه "يجب على الأصدقاء الوقوف جنبا إلى جنب لمنع اندلاع نزاع".
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