حلفاء أوكرانيا يناقشون دورا للأمم المتحدة في الهدنة المحتملة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن الزعماء الذين يجتمعون في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، لمناقشة دعم أوكرانيا تحدثوا عن دور محتمل للأمم المتحدة في اتفاق وقف إطلاق نار نهائي مع روسيا.

وجاء في بيان المكتب "في أثناء الاجتماع، ناقش الزعماء أيضا أهمية التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار ومراقبته وهو ما ينشأ فيه دور محتمل للأمم المتحدة بما يتماشى مع موقف الحكومة الإيطالية".

وافتتحت، صباح اليوم الخميس في باريس، قمة جديدة لـ"تحالف الراغبين" الذي يفترض أن "يضع اللمسات الأخيرة" على "الضمانات الأمنية" التي ستقدّم لكييف في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وعقدت قمة "تحالف الراغبين" في قصر الإليزيه حيث جلس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

من بين المشاركين فيها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني أولاف شولتس ونائب الرئيس التركي جودت يلماز والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته.

وتحدث الرئيس الفرنسي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب "قبل" القمة بعد اجتماع عقده ماكرون مساء الأربعاء مع زيلينسكي.