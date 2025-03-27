الحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب بطائرات مُسيّرة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، فجر اليوم الأربعاء، استهداف تل أبيب بطائرات مسيرة، وكذلك حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر.

وقال سريع في بيان، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية نفذت خلال الساعات الماضية، عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع البحرية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان، التي ينطلق منها العدوان على اليمن".

وأضاف سريع أن الجماعة استهدفت كذلك في وقت سابق بالطائرات المسيرة "أهدافا عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا (تل أبيب)، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح"، من دون أن يشير إلى طبيعة تلك الأهداف أو الأضرار التي لحقت بها.

وأشار المتحدث إلى أن الجماعة ستواصل عملياتها حتى يتوقف العدوان على غزة ، وكذلك الاستمرار في التصدي للعدوان الأميركي ومواجهة "التصعيد بالتصعيد".

ولم يصدر عن إسرائيل أو الولايات المتحدة أي تعليق فوري على ما أورده يحيى سريع في بيانه.

المصدر : عرب 48