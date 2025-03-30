مصر: مقتل 6 أجانب بعد غرق غواصة سياحية قبالة مدينة الغردقة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مكتب محافظ البحر الأحمر، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الخميس بعد غرق غواصة سياحية قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية.

وأوضح المكتب، أن الأجانب الستة لم تحدد جنسياتهم بعد.، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام محلية، انه أصيب 9 أشخاص وجرى إنقاذ من جنسيات مختلفة آخرين في حادث غرق غواصة تعمل في الرحلات السياحية بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر الساحلية الواقعة، في جنوب شرقي مصر.

وقالت مصادر مصرية، لـ"وكالة الأنباء الألمانية"، إن جميع الأجهزة تتابع الموقف حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لأقرب منطقة للحادث، مشيرة إلى أن الغواصة السياحية غرقت أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة.

وتبين من الفحص أن الغواصة اسمها "سندباد"، وكانت تقل نحو 44 راكباً من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعاب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة.

المصدر : وكالات