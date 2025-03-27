تذاكر الحفلة المجانية تحاصر وزيرة الخزانة البريطانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: واجهت وزيرة الخزانة البريطانية في الأيام الأخيرة لانتقادات لاذعة، بعد أن اتضح أنها قبلت تذكرتي مقعدين لحضور حفل غنائي في لندن في وقت سابق من مارس الحالي.

ودافعت الوزيرة رايتشل ريفز عن قرارها، حيث صرحت في مؤتمر صحفي أمس أنه نظرًا لمتطلباتها الأمنية كوزيرة مالية، لا يمكنها شراء مقاعد عادية، ولذلك، لكي تتمكن هي وأحد أفراد عائلتها من الحضور، عرض مالك القاعة مقاعد مجانية.

لكن وزيرة الخزانة قالت اليوم الخميس إنها لن تقبل تذاكر مجانية مرة أخرى بعد هذا الخلاف.

وكانت المغنية سابرينا كاربنتر أقامت مؤخرًا سلسلة من الحفلات في قاعة O2. وحضرت إحداها وزيرة الخزانة مع قريب لها.

أتفهم مشاعر الناس

وصرحت ريفز لبرنامج "صباح الخير يا بريطانيا" على قناة ITV: "لا أنوي فعل هذا مرة أخرى. اعتقدت أنه كان القرار الصحيح لعائلتي في تلك المناسبة. لكنني أفهم مشاعر الناس."

وعندما سُئلت عما إذا كان هذا يعني أنها ستستبعد جميع الهدايا المجانية في المستقبل، أجابت الوزيرة: "إذا كان الأمر متعلقًا بعملي، وكان أمرًا ضروريًا في وظيفتي، مثل الذهاب إلى عشاء رسمي أو مناسبة رسمية، فبالطبع يجب قبول الضيافة".

واضافت بأنها كانت ذهبت للحفل مع أحد أفراد عائلتها. وقال: لا أنوي شراء تذاكر حفلات موسيقية في المستقبل.