شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على إصدار عُملة تذكارية غير مُتداولة احتفالا باليوبيل الفضي لإنشاء المجلس القومي للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة المالية في إصدار عُملة تذكارية غير مُتداولة من الفضة من فئة الخمسة وعشرين جنيهاً بعدد 2200 قطعة، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار احتفال الرئاسة المصرية بالمرأة المصرية في مارس 2025.