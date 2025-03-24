شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية في جامع عمرو بن العاص ضمن جهود التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد يجسد أسمى معاني المحبة والإخاء بين أبناء الوطن المصري، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، وبتوجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني ورعاية نيافة الأنبا يوليوس، قامت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، عضو التحالف الوطني، بتوزيع 1000 كرتونة مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك في جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة.

شهدت الفعالية حضور معالي الوزيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، إلى جانب الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب جامع عمرو بن العاص، وعدد من قيادات ومتطوعين أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والشخصيات العامة والمجتمع المدني، الذين ساهموا بروح العطاء في نشر الخير ورسم البهجة على وجوه المصريين.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها لجهود أسقفية الخدمات في تنظيم هذه الفعالية، وأكدت على أهمية تضافر الجهود بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني والحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتلبية احتياجاتها الأساسية.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي بين المصريين، حيث تمتزج أيادي العطاء في مشهد يعكس وحدة النسيج الوطني، ويؤكد أن الخير لا يعرف تفرقة، بل هو لغة المصريين جميعًا في شهر الرحمة والمودة، لترسيخ رسالة المحبة والعمل المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن استمرار هذه المبادرات النوعية، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر استحقاقًا.